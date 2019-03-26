Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Silahla Yaralama

Çekmeköy'de Silahla Yaralama

1 saat önce

Çekmeköy'de pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

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Çekmeköy'de pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde yürüyen N.Ç. (48) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle göğsünden vuruldu.

N.Ç. ağır yaralanırken, zanlı yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlattı.

Hastanede tedavi altına alınan N.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:20 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Çekmeköy, Güncel
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