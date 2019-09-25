Çekmeköy'de silahlı dehşet kamerada

ÇEKMEKÖY'de bir şüpheli sokakta tartıştığı kişiye belinden çıkardığı silahla ateş etti. Şüpheli daha sonra koşarak kaçarken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün saat 19.00'da Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre burada bulunan bir kafede oturan iki kişi daha sonra sokağa çıktı. Bir süre yürüyen ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Abdul Selam S.'ye belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Abdul Selam S. bacağından yaralanırken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. O anlar trafikte bekleyen bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Abdul Selam S.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.





- İstanbul