Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı

26.11.2020 23:37
Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de çıkan kavgada, silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Köroğlu Caddesi'nde 4 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, diğer kişiler otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çevre güvenliğini alan polis, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kovanları incelemek için topladı.

Polisin kaçan kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Olay Yeri İnceleme, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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