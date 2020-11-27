ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

27.11.2020 00:37
ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI, System.String[]

ÇEKMEKÖY'de 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de 4 kişi arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. 2 saldırgan ise otomobille olay yerinden kaçtı. Silahlı kavgada mermileri isabet ettiği bir işyeri ile otomobilin camları kırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Merkez Mahallesi Köroğlu caddesinde yaşandı. İki otomobille olay yerine gelen 4 kişi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 saldırgan, yanlarındaki tabancalarla diğer 2 kişiye ateş açtı. Tabancalardan çıkan mermilerin isabet ettiği iki kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar ise geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise kendi araçları ile olay yerinden ayrıldı. Silahlı kavga sırasında çevredeki bir iş yeri ile park halindeki bir otomobilin camları tabancalardan çıkan mermiler nedeniyle kırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerine şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında yerde boş mermi kovanları bulundu. Polis, olaya karışan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

CAMLARI KIRILAN İŞYERİNİN VE OTOMOBİLİN SAHİBİ KONUŞTU

Kavgada mermiler nedeniyle camları kırılan işyeri sahibi Attila Çakıroğlu, "Şahıslar birbirlerine sıkmışlar, sıkarken de bizim dükkanımıza zarar vermişler, camımızı kırmışlar. Arabamızın camını delmişler. Hepsi bir arada zararlar. İki kişi bir birine giriyor, zararı bize giriyor. Herhangi bir şeyden haberimiz yok. Sadece ses üzerine geldik sonra bu görüntü ile karşılaştık" dedi.

Görgü tanıklarından Abdullah Çataklı da, "Bir iki tane mermi patladı, üçüncü mermi de burada patladı. Ben burada oturuyorum, tam dipte patladı. Daha sonra bir iki mermi daha patladı. Balkona çıktım baktım orada bir araba var. Bağırıp çağırdılar, gelen araçları durdurdular. Sonra kaçıp gittiler" şeklinde anlattı.

Polis, kavga, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI - Son Dakika


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