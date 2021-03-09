Çekmeköy'de silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Çekmeköy'de bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos Caddesi'ndeki bir hayvanat bahçesi içinde bulunan iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, S.M. ile Ö.F.Z hayatını kaybetti, O.Ö de yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaymakamlıktan açıklama

Çekmeköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, saat 14.00 sıralarında Çatalmeşe Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde iş yeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. arasında meydana gelen olayda, M.Ö. tarafından silahla ateş açıldığı anlatıldı.

Olayda S.M. ile Ö.F.Z'nin hayatını kaybettiği, O.Ö'nün ise yaralandığı belirtilen açıklamada, "Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğünce olay yerinden kaçan şüpheli M.Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.