ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

ÇEKMEKÖY'de silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇEKMEKÖY'de silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

Çekmeköy'de bir haber sitesi sahibi Gökhan Balcı, önceki gün evinden çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından otomobille yolu kesildi. Otomobilden inen yüzü maskeli bir kişi iddiaya göre Balcı'ya silah doğrulttu. Balcı'nın aracını silahlı saldırganın üzerine sürmesiyle panikleyen saldırgan, Balcı'nın arabasına ateş açtı. Ardından maskeli saldırgan, otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gökhan Balcı olayla ilgili, "Emniyet mensupları olay yerine geldi. Yapmış oldukları araştırmada önceden planlanmış bir çalışma olduğunu, adresimi belirlediklerini ve o adreste iki üç saat öncesinden beklediklerini söylediler. Organize edilmiş bir iş olduğunu söylediler. Şu anda emniyet güçleri faillerin yakalanması için gerekli çalışmaları yapıyorlar. Ben de bugün valiliğe giderek koruma talebinde bulundum" İfadelerini kullandı.

"BİZ YAPTIĞIMIZ HABERLERDEN DOLAYI HEP BÖYLE TEHDİTLER ALIYORUZ"

Balcı, 'Biz yaptığımız haberlerden dolayı hep böyle tehditler alıyoruz. Şimdi de tehdit edenler direkt silahla önümü keserek canıma ve malıma kast etmeye çalıştılar. Bu arkadaşlar öncesinde sosyal medyadan bana çeşitli tehditlerde bulunuyorlardı. Yazıp yazıp siliyorlardı. Görüntü alamadığım için şikayetçi olamadım. Öncesinde de bana yine bir aracı gönderdiler. Bana farklı tekliflerde bulundular. Ben bu tekliflerini kabul etmediğim için, haberimi yayınladığım için bugün de bu saldırıya maruz kaldım" dedi.

"BANA DOĞRU GELEN KAR MASKELİ 18-19 YAŞLARINDA BİR GENÇTİ"

Balcı, 'Otomobilde benim gördüğüm kadarıyla 2 kişilerdi. Birisi şofördü. Aracımı durdurup arabadan inip bana doğru gelen kar maskeli 18-19 yaşlarında bir gençti. Hemen arabanın arka kapısını açıp bana doğru koştu. Bana doğru koşunca ben o anda panik oldum. Bana karşı yapılacak bir saldırı olduğunu düşündüm. Ben de hamleyle aracımla cevap vermek isterken o anda o da panik olup, bacaklarıma gelecek şekilde aracımın sol kapısından 1 el ateş edip aracına binip uzaklaştı" şeklinde konuştu.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Gökhan Balcı'nın kontrolündeki bordo renkli otomobil seyir halindeyken beyaz bir otomobil önünü kesiyor. Ardından arka koltuktan inen maskeli kişi Balcı'ya doğru koşuyor. Daha sonra otomobiline binen saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Gökhan Balcı, Çekmeköy, Balcı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 11:43 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:38 3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 17:14 Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 16:28 2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi 16:23 Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı 16:22 Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı korkunç kazada anne ve kızı öldü, 5 kişi yaralandı 16:07 Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz ile transfer görüşmesi yaptı 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
3 yaşındaki çocuğun traktörle oyunu faciayla sonlandı
17:38
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Türkiye'nin yerli otomobili yeni görüntüsüyle yine göz kamaştırdı
17:14
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
16:38
2 tonluk pres makinesinin altında kalan esnaf yaşamını yitirdi
16:28
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
16:23
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 18:25:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ÇEKMEKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]