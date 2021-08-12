Çekmeköy'de silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan kişinin bazı yakınları geç geldiklerini öne sürdükleri sağlık ekiplerine saldırı girişiminde bulundu. Polis ekipleri havaya ateş açarak, duruma müdahale etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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