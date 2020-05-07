Çekmeköy'de site sakini, güvenlik görevlisini 15 el ateş ederek öldürdü - Son Dakika
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Çekmeköy'de site sakini, güvenlik görevlisini 15 el ateş ederek öldürdü

6 saat önce

Çekmeköy'de site sakini, güvenlik görevlisini 15 el ateş ederek öldürdü Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı Çekmeköy'de bir site sakini tartıştığı 60 yaşındaki güvenlik görevlisini silahla 15 el ateş ederek öldürdü.

Çekmeköy'de site sakini, güvenlik görevlisini 15 el ateş ederek öldürdü

Tartıştığı güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı

İSTANBUL - Çekmeköy'de bir site sakini tartıştığı 60 yaşındaki güvenlik görevlisini silahla 15 el ateş ederek öldürdü.

Olay, Çekmeköy Turgut Özal Bulvarı, Atatürk Caddesi üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir sitede güvenlik görevlisi olan Halis P.ile site sakini Kadir T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında üst kattaki evine çıkan Kadir T. evinden silahı alıp tekrar Halis P.'nin yanına geldi. Yaşlı adama 15 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan yaşlı adam kanlar içinde yere yığıldı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Halis P., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Site sakinlerinden Bilal Kuloğlu, "Bizim sitemizin güvenlik görevlisiydi Halis abi çok iyi bir insandı. Vuran arkadaş bizim komşumuzdu. Vuran kişinin bazı psikolojik sorunları olduğunu biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla aralarında bir tartışma çıkıyor. Ben de olayı duyar duymaz geldim. Aralarında herhalde öncesinde bir tartışma yaşanmış. Ondan sonra sinirle gelip 15 el ateş etmiş" dedi.

Yusuf Önal isimli bina sakini ise, "İlk sesi kardeşlerim duymuş. Aşağı indiklerinde yere yığılmış kanlar içinde görmüşler. Vefat eden ağabey de çok iyi bir insandı. Yıllardır sitemizde güvenlik görevlisiydi" diye konuştu.

Şüpheli Kadir T. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekmeköy'de site sakini, güvenlik görevlisini 15 el ateş ederek öldürdü

Çekmeköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 06:26 Kaynak: İHA

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