Çekmeköy'de Şüpheli Madde - İstanbul

Çekmeköy'de eski askeri alandaki şüpheli madde fünye ile patlatıldı.

Çekmeköy'de eski askeri alandaki şüpheli madde fünye ile patlatıldı.



Alınan bilgiye göre, eski askeri alan içerisinde bir vatandaşın, gördüğü cismi ihbar etmesi üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemenin ardından madde fünye ile kontrollü şekilde patlatıldı.



Yapılan incelemede, maddenin, korozyona uğramış, vasfını kaybetmiş askeri mühimmat olduğu değerlendirildi.

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