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Çekmeköy'de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti

2 saat önce

Çekmeköy'de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç takla atarak yok kenarındaki çukura düştüİSTANBUL - Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu.

Çekmeköy'de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti
Kontrolden çıkan araç takla atarak yok kenarındaki çukura düştü
İSTANBUL - Çekmeköy'de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu. Araç sürücüsü Erkan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza Çekmeköy Koçullu mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Erkan Yaman hakimiyetindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura uçtu. Buraya düşerek takla atan araç ters biçimde devrildi. Olay yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araç sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi ambulansa konarak hastane morguna kaldırıldı.
Çekmeköy'de takla atan araç sürücüsü hayatını kaybetti
Çekmeköy, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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