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Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı - Son Dakika

Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı

21.01.2022 12:03

Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldıİSTANBUL Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde bulunan eski 3 bin 157 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 17 bin metrekarelik alanda yaklaşık 35 ailenin 30 yıldır süre gelen mülkiyet sorunu 2021 yılında...

Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı

İSTANBUL Çekmeköy Merkez Mahallesi'nde bulunan eski 3 bin 157 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan 17 bin metrekarelik alanda yaklaşık 35 ailenin 30 yıldır süre gelen mülkiyet sorunu 2021 yılında yapılan çalışmalar sonucu çözüme kavuşturuldu. Çekmeköy Belediyesi'nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda mülkiyet sorunu çözülen aileler tapularını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın elinden aldı.

Çekmeköy'de Merkez Mahallesi'nde bulunan eski 3 bin 157 numaralı parselin ifrazı gerçekleştirilerek; 4 bin 72, 4 bin 105, 4 bin 107, 4 bin 108 ve 4 bin 110 parsellere ayrıldı. Milli Emlak'tan 4706 sayılı yasa gereğince bu parseller talep edildi. Talebe istinaden bu 5 parselin Çekmeköy Belediyesi adına tescili gerçekleştirildi. 2021 yılında hak sahipleri belirlenerek, Kadastro ve Tapu Müdürlüğünde yapılan çalışmalar neticesinde işlemleri tamamlanan tapular ailelere verilmeye başlandı. Çekmeköy Belediyesi'nin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda mülkiyet sorunu çözülen aileler tapularını Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz'ın elinden aldı.

"Biz bu işin hayırlı olduğuna inandığımız için her türlü gayrette sizlerin yanınızdayız"

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleşen tapu teslim töreninde konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Evlatlarınızla, çoluğunuzla çocuğunuzla kazasız belasız bu aldığınız tapularda, evlerde, konutlarda sonrasında yapacağınız yeni konutlarda oturmayı rabbim nasip eylesin. Tapuların alınmasında emeği geçen Emlak İstimlak Müdürümüz ve personelleri de burada. Allah razı olsun kendilerinden. Büyük bir çaba sarf ettiler. Bölgede tapu bekleyen başka vatandaşlarımız da var, onlar için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. En kısa zamanda inşallah onları da çözeceğiz. Çünkü biz milletimizin tamamen yanında olmak için çalışıyoruz. Mücadele hayır içinse doğru netice alabiliyorsunuz. Biz bu işin hayırlı olduğuna inandığımız için her türlü gayrette sizlerin yanınızdayız" dedi.

Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı
Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı
Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı

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Çekmeköy Belediyesi, Ahmet Poyraz, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de 'Tapu Teslim Töreni'nde 35 aile tapularını Başkan Poyraz'ın elinden aldı - Son Dakika
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