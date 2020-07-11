Çekmeköy'de tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı - Son Dakika

Çekmeköy'de tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesine gelen ihbarlar sonucu yaralı halde bulunan ve Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilip tedavi edilerek sağlığına kavuşan 6 şahin, doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesine gelen ihbarlar sonucu yaralı halde bulunan ve Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilip tedavi edilerek sağlığına kavuşan 6 şahin, doğaya salındı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesine gelen ihbarlar sonucu yaralı halde bulunan ve Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilip bir süre tedavi edilerek sağlığına yeniden kavuşan 6 şahinin tedavileri tamamlandı. Alanında uzman hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen şahinler Çekmeköy Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, tarafından doğal yaşam alanlarına salındı.

"DOĞASINA KAVUŞAN HER HAYVANIMIZIN ÖZGÜRLÜĞÜ BİZİ DE MUTLU EDİYOR"

Yırtıcı, memeli ve kanatlı birçok türden hayvanın bakım ve tedavilerinin özenle yürütüldüğünü dile getiren Çekmeköy Park of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, "Çekmeköy Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda da 9 tane şahin, baykuş ve doğanlarımızı doğasıyla buluşturmuştuk. Tedavileri tamamlandı,kanatları tedavi edildi ve şuan için bugün de 6 tane kanatlı türden canlıyı doğasıyla kavuşturduk. Peçeli, baykuş, şahin ve doğanlarımızı doğasına kavuşturmanın bizlerde mutluluğunu yaşıyoruz. Alanımızda tedavisi tamamlanarak doğasına kavuşan her hayvanımızın yaşamış olduğu özgürlük bizleri de mutlu ediyor. Yine alanımızda memeli, kanatlı ve yırtıcı türlerden birçok hayvanımızın tedavileri tarafımızdan yapılıyor. Gelen ziyaretçilerimizde hem rehabilite alanımızı ziyaret ediyor hem de tedavisi tamamlanan canlılarımızı ayrı ayrı ziyaret edebiliyor" şeklinde konuştu.

"İYİLEŞEN HAYVANLARI DOĞAYA SALIYORUZ"

Çeşitli sebeplerden tedavi olmak için gelen hayvanların tedavisi tamamlanınca doğaya salındıklarını söyleyen Çekmeköy Hayvanat Bahçesi Sorumlusu Biyolog Birol Turan, "Doğa Koruma ve Milli Parklar bünyesinde gelen ihbarlar sonucunda devlet memurları tarafından buraya hayvanlar getirildi. Burada tedavileri gerçekleştiriliyor. Hayvanlar genelde vurulma, elektrik akımına kapılma ve çiftleşme döneminde birbirini yaralama sonucu buraya geliyorlar. Genelde kanatları kırık oluyor. Belli bir yerlerinde yırtılma oluyor. Bizde burada tedavi ediyoruz. İyileşen hayvanları doğaya salıyoruz. Bugünde burada şahin, doğan ve peçeli baykuşumuzu saldık. Aynı zamanda 2'de kerkenezimiz vardı. Şuan mutlu bir şekilde doğaya kavuştular" diye konuştu.

(İHA)

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hayvanat Bahçesi, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 10:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de tedavisi tamamlanan 6 şahin doğaya salındı - Son Dakika
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