Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada

15.03.2022 08:05

ÇEKMEKÖY'de tekel bayiinden 38 bin TL'lik alkol çalan hırsızlar yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de tekel bayiinden 38 bin TL'lik alkol çalan hırsızlar yakalandı. Hırsızların rahat tavırları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, 8 Mart'ta Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesindeki tekel bayiinde meydana geldi. İşyerine gelen 4 şüpheli, perdeleme yöntemi kullanarak işyerinden alkol çaldı. İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Yapılan çalışmada şüpheli kişilerin farklı tarihlerde işyerine gelerek perdeleme yöntemiyle 38 bin TL değerinde alkol çaldığı tespit edildi. Hırsızların rahat tavırları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çalışmaların devamında; şüpheli şahısların, F.Y.Ç., K.B., A.E. ve M.E.Ç. olduğu belirlendi. Polis tarafından yakalanan şüpheliler, "İşyerinden hırsızlıkö suçundan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada
Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada
Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de tekel bayiinden alkol çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika


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