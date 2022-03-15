Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

15.03.2022 09:29
Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

İstanbul Çekmeköy'de tekel bayisinden alkollü içecek alarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Çekmeköy'de tekel bayisinden alkollü içecek alarak hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir tekel bayisinden 38 bin lira değerinde alkollü içeceğin çalındığı yönündeki şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, 4 şüphelinin, girdikleri iş yerinde perdeleme yöntemiyle bir kişi satıcıyı meşgul ederken, diğerlerinin raflardaki alkollü içecekleri aldıklarını, tekel bayisini bu şekilde 38 bin lira zarara uğrattıklarını tespit etti.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler F.Y.Ç, K.B. ile yaşları küçük A.E. ve M.E.Ç'nin farklı zamanlarda tekel bayisine gelerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı

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İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de tekel bayisinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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