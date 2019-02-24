Çekmeköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı (1)
4 dakika önce
Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHAÇekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL DHA
Çekmeköy'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:00 Kaynak: DHA
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