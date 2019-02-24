Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı (1)

Çekmeköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı (1)

35 dakika önce

ÇEKMEKÖY'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı (1), System.String[]
ÇEKMEKÖY'de 2 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:06 Kaynak: DHA

Şile, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maskeli 4 Kişi Suriyeli Ailenin Evine Silahla Saldırdı! 1 Ağır Yaralı Annesi Tatile Giden 3 Yaşındaki Çocuk, Evde Açlıktan Öldü

Düğün Konvoyundan Havaya Ateş Açıldı, Polis Alarma Geçti Şüpheli Kadından 1 Yıl Sonra Gelen Yasak Aşk İtirafı: Eşim, Dayısıyla İlişkim Olduğunu Öğrenince Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 22:41:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de Trafik Kazası: 1 Ölü 3 Yaralı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]