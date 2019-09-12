Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile yolunda seyir halinde olan 53 DD 180 plakalı minibüsün sürücüsü Y.Ü, Çavuşpaşa sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden H.T. idaresindeki 16 AAF 436 plakalı araca çarptı. Daha sonra da 34 ZA 6265 plakalı cipe çarpan minibüs, bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi.

Kazada H.T'nin aracında sıkışan M.T. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çekmeköy, Polis, Şile, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti
Dışişleri Bakanlığı'nda 24 büyükelçinin ataması yapıldı Savcılık, Osman Öcalan'ın TRT Kurdi'ye çıkartılmasıyla ilgili kararını verdi: Haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 17:04:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]