Çekmeköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Çekmeköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şile yolunda seyir halinde olan 53 DD 180 plakalı minibüsün sürücüsü Y.Ü, Çavuşpaşa sapağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden H.T. idaresindeki 16 AAF 436 plakalı araca çarptı. Daha sonra da 34 ZA 6265 plakalı cipe çarpan minibüs, bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi.

Kazada H.T'nin aracında sıkışan M.T. vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Şile istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.