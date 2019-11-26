Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahla ateş edildi 1 yaralı 2 gözaltı
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Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahla ateş edildi 1 yaralı 2 gözaltı

6 saat önce

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEKİstanbul DHAÇekmeköy'de hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı.

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEKİstanbul DHA

Çekmeköy'de hasarlı trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Taraflardan birinin yakını elindeki silahla ateş etti. Olayda 1 kişi yaralanırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobil arasında hasarlı trafik kazası yaşandı. Kaza tespit tutanağı yazıldığı esnada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada kazaya karışan bir araç sahibinin yakınları olay yerine geldi. Yakınlardan biri yanında getirdiği silahla ateş etti. Olayda İlkay Ç. adlı bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlkay Ç. olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli C.K ve T.E'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahla ateş edildi 1 yaralı 2 gözaltı

Çekmeköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:48 Kaynak: DHA
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