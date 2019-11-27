Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahlı kavga kamerada
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Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahlı kavga kamerada

6 saat önce

ÇEKMEKÖY'de trafik kazası sonrası tartışma çıktı.

Çekmeköy'de trafik kazası sonrası silahlı kavga kamerada, System.String[]
ÇEKMEKÖY'de  trafik kazası sonrası tartışma çıktı. Taraflardan birinin yakını elindeki silahla ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çekmeköy Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobilin çarpışması sonucu araçlarda hasar oluştu. Kaza tespit tutanağı yazıldığı esnada taraflar arasında tartışma çıktı. O sırada kazaya karışan araç sahibinin yakınları olay yerine geldi. Yakınlardan biri yanında getirdiği silahla ateş etti. Olayda İlkay Ç. adlı bir kişi bacağından yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  İlkay Ç. olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olaya karışan şüpheli C.K ve T.E'yi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaşanan olaya ilişkin incelemeleri devam ediyor.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların bir süre kavga ettiği görülüyor. Bir kişinin bacağından vurulması üzerine olay yerine ambulans ve polis geliyor


- İstanbul
Çekmeköy, Polis, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:34 Kaynak: DHA
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