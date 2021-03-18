Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi - Son Dakika

Çekmeköy'de trafik terörü: Son ses müzikle tempo tutup, makas atarak ilerledi
18.03.2021 10:37
İstanbul Çekmeköy'de müziğin sesini açarak tempo tutan araç sürücüsü, trafikteki araçlara makas atarak ilerledi.
İstanbul Çekmeköy'de müziğin sesini açarak tempo tutan araç sürücüsü, trafikteki araçlara makas atarak ilerledi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çekmeköy- Taşdelen Otoban yolunda bir sürücüsü, trafiğin yoğun olduğu öğle saatlerinde aracıyla makas atarak ilerledi. Araç içerisindeki arkadaşı tarafından görüntülenen sürücünün, yüksek ses müzik eşliğinde tempo tutarak trafiği tehlikeye attığı anlar yürekleri ağza getirdi. Genç sürücünün trafikteki tehlikeli oyununa diğer araç sürücüleri ise korna çalarak tepki gösterdi.
Trafikte makas atarak ilerleyerek hem kendini hem de diğer sürücüleri tehlikeye sokan trafik magandasının o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Abdul Samet Kaya/İHA)
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