Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı

20.07.2022 09:53

Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı Çekmeköy'de drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı.

Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı

İSTANBUL - Çekmeköy'de drift yaptığı anları sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı. 9 bin 125 TL cezai işlem uygulanan şahsın sürücü belgesi, son 5 yıl içinde 2'inci defa dritten cezaya çarptırılması nedeniyle daimi iptal edildi.

Çekmeköy'de Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde 17 Temmuz Pazar günü 34 NB 9602 plakalı siyah BMW marka aracı ile drift yapan şahıs o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücüyü ise arkasından gelen başka bir sürücü cep telefonu ile kayda aldı. Sivil Trafik Ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde, Jeyhun S. isimli şahsa 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Drift yapmak) maddesinden 9 bin 125 TL cezai işlem uygulandı. Jeyhun S., son 5 yıl içinde 2'inci defa 67/1-D (drift) maddesinden cezai işlem uygulanması nedeniyle sürücü belgesi daimi iptal edildi. Ayrıca Jeyhun S. isimli şahıs adli işlemleri yapılmak üzere Şehit Vefa Karakurdu Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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