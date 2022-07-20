ÇEKMEKÖY'DE TRAFİKTE DRİFT YAPTI; EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE TRAFİKTE DRİFT YAPTI; EHLİYETİNE EL KONULDU

20.07.2022 09:55

ÇEKMEKÖY'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü yakalandı.

ÇEKMEKÖY'de drift yaparak trafikte tehlikeye neden olan sürücü yakalandı. 5 yıl içinde 2. kez drift yapmaktan ehliyetine el konulan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Jeyhun S. isimli sürücünün 34 NB 9602 plakalı otomobiliyle Çekmeköy, Necip Fazıl Kısakürek

Caddesi'nde trafiği tehlikeye atarak drift yaptığını belirledi. Jeyhun S.'yi gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Jeyhun S.'ye 9 bin 125 lira para cezası kesildi. Sürücünün 5 yıl içinde 2. kez drift yapmaktan ehliyetine daimi olarak el konuldu.

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Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı Çekmeköy'de trafikte drift yapan şahıs polis tarafından yakalandı İstanbul'da drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi İstanbul'da drift yapan sürücünün ehliyeti iptal edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE TRAFİKTE DRİFT YAPTI; EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE TRAFİKTE DRİFT YAPTI; EHLİYETİNE EL KONULDU - Son Dakika
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