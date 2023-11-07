Türk Halk Müziği sanatçısı ve komşusu arasında kavga çıktı! O anlar kamerada

Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Küçük ve ailesi ile 4 milyon TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu bir komşusu arasında kavga çıktı. Tarafların kavgası kameraya yansırken olay karakolda bitti.

SANATÇI VE AİLESİNİN OLDUĞU ARACI TEKMELEDİ

İddiaya göre Çiğdem Yücesoy oturduğu sitede komşusu olan Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Küçük ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma yaşadı. Sitenin otoparkında yaşanan tartışmada Yücesoy, Küçük ve ailesinin içerisinde bulunduğu araca tekme attı. Bunun üzerine Mustafa Küçük, oğlu Cihan Küçük, torunu, gelini ve eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda Çiğdem Yücesoy ile, Küçük ailesini engellemeye çalışarak kavgayı ayırmaya çalışan sitenin güvenlik görevlisi hafif yaralandı.

Mustafa Küçük

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga anı sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çiğdem Yücesoy ile Mustafa Küçük ve aile bireyleri, polis merkezine giderek birbirleri hakkında şikayetçi oldu.

"ALACAĞINI İSTEDİĞİ İÇİN ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

Olay hakkında açıklama yapan Çiğdem Yücesoy'un avukatı Fatih Keleş, "Müvekkilimiz sanatçı olduğunu söyleyen şahıs ve ailesi tarafından sabah saatlerinde şiddete maruz kalmıştır. Olay yargıya intikal etmiştir, müvekkilimiz yaralanmıştır. Aile olarak 5-6 kişilik bir grup tarafından yere düşürülmüş ve tekmelenmiştir. Kendisi komşuları olan şahıslara borç para veriyor, bu parayı geri istiyor. Alacağını istemesinden dolayı şiddete maruz kalıyor. Sitenin güvenlik görevlileri de şiddete maruz kalıyor. Yaklaşık 4 milyon TL ticaret adı altında müvekkilim bu şahıslara para veriyor. Komşu olarak onlara destekte bulunuyor. Sanatçı Mustafa Küçük ve ailesi tarafından şiddete uğruyor. Gerekli bütün hukuki işlemleri başlattık, delillerimizi de sunduk. Olay savcılığa intikal edecek" dedi.