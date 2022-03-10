Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı - Son Dakika
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Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı

10.03.2022 22:51

Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptıİSTANBUL İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini ara ara gösteriyor.

Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı

İSTANBUL İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini ara ara gösteriyor. Anadolu Yakası ilçelerinden Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı. Kimisi yürüyüş yaptı kimisi de spor aletlerinde spor yaptı.

İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle yüksek kesimlerde olmakla birlikte kentin ormanlık alanlarının, sokak aralarının, binaların üzerinin, ana ve ara yolların beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Anadolu Yakası ilçelerinden Çekmeköy'de de kar yağışı ara ara etkisini gösteriyor. Yağan karı gören vatandaşlar, kar altında sabah sporu yapmak için Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkının yolunu tuttu. Kimisi parkta kar altında yürüyüş yaptı kimisi de spor aletlerinde spor yaptı.

"Çocuklar gibi şenlendim"

Sabah sporu yapan Ebru isimli bir vatandaş, "Beklenen kar geldi. Aslında karı her zaman bekliyoruz. Doğanın verdiği beyaz güzelliğin tadına doyulmuyor. Ben de sabah kalktım yürüyüş yaptım. Mutluyum. Kar gayet güzel" diye konuştu. Emine Yıldırım, "Bu kadar kederin üzüntünün içinde hepimize ilaç gibi geldi. Çocuklar gibi şenlendim sanki. Televizyonlarda duyduk karı, heyecanla bekledik. Son bir kez görelim dedik" dedi.

Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı
Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı
Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı

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Anadolu Yakası, İstanbul, Yağan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de vatandaşlar yağan kar altında sabah sporu yaptı - Son Dakika


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