Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada

28.04.2022 11:49

Son dakika gündem haberine göre Çekmeköy'de trafik ışıklarının olmadığı ve plastik kasisin sürekli yerinden söküldüğü yol kesişiminde sürekli yaşanan kazalar hem sürücülerin hem çevre esnafının tepkisini çekiyor.

Çekmeköy'de trafik ışıklarının olmadığı ve plastik kasisin sürekli yerinden söküldüğü yol kesişiminde sürekli yaşanan kazalar hem sürücülerin hem çevre esnafının tepkisini çekiyor. Çevre esnafı, sürücülerin sürekli kaza yapmalarına neden olan kavşakta yeterli önlem alınması için yetkililerin hareket geçmesini istiyor. Öte yandan aynı kavşakta farklı tarihlerde meydana gelen kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesinde Demokrasi Caddesi ile Çağdaş Caddesinin kesişimi olan dört yol sürücülerin sürekli kaza yapmaları nedeniyle vukuatlı hale geldi. İddiaya göre trafik ışıklarının olmadığı ve yerdeki plastik hız kesicilerin sürekli yerinden söküldüğü kavşakta sürekli kazalar meydana geliyor. Farklı tarihlerde aynı yerde meydan gelen kazalar nedeniyle hem yolu kullanan sürücüler hem de çevre esnafı yolda yeterli önlem alınması gerektiğini belirtiyor.

Şakir Yurttapan, "Burada sürekli kazlar oluyor. Ölümlü kazalar da oldu. Biz buraya çalışma yapılmasını istiyoruz. Kazalar oldu ama hiç çalışma yapılmadı. Set yok ışık yok, bir tarafında dur tabelası var. Ağaçların altına koymuşlar bunu gören yok. Çare bulunmasını istiyoruz" dedi.

Sadullah Baytemur ise, "Burada sürekli kazalar oluyor. Burada bir ışık ya da set olması gerekiyor. Önlem alınması lazım" diye konuştu.

Öte yandan vukuatlı kavşakta farklı tarihlerde meydana gelen kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Halit Arslan-İHA)

Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada
Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi Son dakika haberi: Denizli'de son 1 haftada 129 trafik kazası meydana geldi Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Yeni doğan buzağın kafasındaki rakam görenleri şaşkına çevirdi: Bu resmen mucize
12:37 Cinsel içerikli fotoğrafı babası tarafından görülen kadın fotoğrafçı: Hayatımın en utanç dolu anlarından biriydi
12:35 Sosyal medya hesabından dini değerlere hakaret etmişti! Önce hapsi istendi sonra salıverildi!
12:33 Kadınlara para verip falakaya yatırıyordu! O kargocunun 9 yıla kadar hapsi isteniyor
12:18 Canlı yayında duygusal anlar! 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' temalı video büyük ilgi çekti
11:55 Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi
11:52 Pegasus çalışanları içki masasında Kadir Gecesi paylaşımı yaptı, tepkiler çığ gibi büyüdü
10:52 Taksiciler Odası Başkanı yapılan zammı beğenmedi: İstediğimiz oranda zam yapılırsa, taksici de gitmemezlik yapmaz
11:49 Putin'in sevgilisi kameraların karşısına çıktı: Savaşın sembolü Z' harfinin önünde poz verdi
11:47 Yok artık dedirten paylaşım! Şehir meydanında Fenerbahçe mezarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 12:59:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Çekmeköy'de 'vukuatlı dört yolda' meydana gelen kazalar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement