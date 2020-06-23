ÇEKMEKÖY'DE YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'DE YAĞMUR TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Aracı yolda kalan bir kişi aracını iterek yol almaya çalıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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