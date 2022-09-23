Olay, saat 17.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, adı öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak halde otoyolda koştu. Sürücülerin uyarılarına aldırmayarak koşmaya devam eden yarı çıplak kişi, hem canını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Yar çıplak kişi, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallayarak uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Marmara, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇEKMEKÖY'DE YARI ÇIPLAK OTOYOLDA TEHLİKELİ KOŞU - Son Dakika

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