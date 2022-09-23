ÇEKMEKÖY'DE YARI ÇIPLAK OTOYOLDA TEHLİKELİ KOŞU - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE YARI ÇIPLAK OTOYOLDA TEHLİKELİ KOŞU

23.09.2022 21:30

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi yarı çıplak halde koştu.

ÇEKMEKÖY Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir kişi yarı çıplak halde koştu. Yarı çıplak kişinin tehlikeye aldırmadan yolun ortasında koşması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık Tüneli mevkiinde meydana geldi. Bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, adı öğrenilemeyen bir kişi, yarı çıplak halde otoyolda koştu. Sürücülerin uyarılarına aldırmayarak koşmaya devam eden yarı çıplak kişi, hem canını hem de trafik güvenliğini hiçe saydı. Yar çıplak kişi, kendisini görüntüleyen sürücüye el sallayarak uzaklaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Marmara, Çamlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE YARI ÇIPLAK OTOYOLDA TEHLİKELİ KOŞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE YARI ÇIPLAK OTOYOLDA TEHLİKELİ KOŞU - Son Dakika
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