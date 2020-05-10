Çekmeköy'de yirmi yıldır engelli evlatlarına tek başına bakana anneye başkandan ziyaret - Son Dakika

- Çekmeköy'de yirmi yıldır engelli evlatlarına tek başına bakana anneye başkandan ziyaret

-Çekmeköy'de Anneler Günü ve Engelli Haftasında anlamlı ziyaret

İSTANBUL - Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz yirmi yıldır engelli evlatlarına tek başına bakan Emine Yeşilırmak'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Emine Yeşilırmak iki engelli çocuğuna yirmi yıldır tek başına bakıyor. 20 yıl önce eşini kaybeden Emine hanımın 46 yaşındaki oğlu Hüseyin ve 43 yaşındaki kızı Munise'ye göz bebeği gibi bakıyor. Hüseyin 12 yaşında, Munise 17 yaşında yakalandıkları hastalıkla yatağa bağlı kaldılar.

10-16 Mayıs Engelliler haftası ve 10 Mayıs Pazar Anneler Günü dolayısıyla Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz Emine hanımı evinde ziyaret etti. Başkan Poyraz, Emine hanımın anneler gününü tebrik edip çocukları için kendisine iki hasta yatağı hediye etti.

Başkan Poyraz" Anneler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler haftası öncesinde Emine annemizi ziyaret edip hayır duasını aldık. Anneler Günü'nü kutlayıp evlatları için kendisine iki hasta yatağı hediye ettik. Rabbim kendisinden razı olsun. Emine annemiz toplumumuza örnek bir hayat sürüyor. 20 yıldır evlatlarına göz bebeği gibi bakıyor. Rabbim ondan razı olsun" dedi.

Engelli iki çocuğuna bakan Emine Yeşilırmak, "herkesten Allah razı olsu. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. 2 engelli çocuğum var 20 yıldır tek başıma bakıyorum. Ziyaretime geldiler çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.