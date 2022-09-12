Erkan E.'nin yanına gelince tartışma büyüdü. Otomobilden inen 2 kişi de dahil olunca, tartışma kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü Erkan E. elindeki bıçakla, motosiklette sürücüsünün arkasında oturan Rüstem Yıldırım'ın bacağından yaraladı. Çevredekiler araya girerek kavgayı ayırdı. Erkan E. ve beraberindeki iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Bacağından aldığı 5 bıçak darbesiyle yaralanan Rüstem Yıldırım, hastanede tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü Erkan A. ise gözaltına alındı. Trafikteki bıçaklı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA

Hamidiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÇEKMEKÖY'DE YOL VERME TARTIŞMASI BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.