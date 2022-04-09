Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı

09.04.2022 00:17

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kayarak yüksekten yan yola düşen otomobildeki iki kişi yaralandı.

İstanbul Çekmeköy'de park halindeyken kayarak yüksekten yan yola düşen otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Selimiye Caddesi'ndeki parkta duran ve içerisinde iki kişinin olduğu öğrenilen 34 UZ 7481 plakalı otomobil aniden kaymaya başladı.

Durumu fark eden sürücünün müdahalesine rağmen araç, yaklaşık 5 metre yükseklikten Şile Otoyolu Ümraniye istikametindeki yan yola düştü.

Kazada isimleri öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasından sonra normale döndü.

Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı
Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı
Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de yüksekten yan yola düşen araçtaki iki kişi yaralandı - Son Dakika
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