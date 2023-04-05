Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı - Son Dakika
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Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı

05.04.2023 12:25

Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldıİSTANBUL Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı.

Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı

İSTANBUL Çekmeköy'de iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflardan biri araç bagajında taşıdığı uzun namlulu silahı tartıştığı sürücüye yöneltti. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kavga son erdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobillerini yol kenarına bırakan sürücüler arasında yumruklar havada uçuştu. Kavganın büyümesi ile birlikte sürücülerden biri aracının bagajından çıkardığı uzun namlulu silahını tartıştığı sürücüye yöneltti. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar şahsın elinden silahı alarak bagaja geri koydu. Kavga çevredeki diğer araç sürücülerinin araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu, hızını alamayınca uzun namlulu silaha sarıldı - Son Dakika
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