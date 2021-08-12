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Çekmeköy'de yürütülen "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi devam ediyor - Son Dakika

Çekmeköy'de yürütülen "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi devam ediyor

12.08.2021 21:22

Çekmeköy'de yürütülen "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi devam ediyor "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde bulunan Nişantepe ilkokulunda gerçekleştiriliyor.

Çekmeköy'de yürütülen "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi devam ediyor

İSTANBUL - "Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projesi Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'nde bulunan Nişantepe ilkokulunda gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında roman vatandaşların katılım sağladığı kursta, kursiyerlere okuma-yazma ve çiçek tanzim eğitimi veriliyor.

"Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar" projenin gerçekleştirildiği Çekmeköy'de Nişantepe İlköğretim okuluna Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan ziyarette bulundu. Nişantepe Mahallesi'nde uygulanmaya başlanan, psikososyal destek ve eğitim çalışmalarının gerçekleştiği proje faaliyetlerinin 2 ay daha devam edeceği öğrenildi. Nişantepe Mahallesinde ikamet eden genç anne ve çocuklara yönelik, psikososyal destek, eğitim, bilgilendirme ve farkındalık kazandırma programı olarak planlanan proje kapsamında Roman vatandaşlara Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi tarafından okuma yazma bilmeyenler için okuma yazma kursu, canlı çiçek düzenleme kursu veriliyor. Kursiyerlerin kursa geldiği anlarda çocuklarının okul öncesi eğitimi veya MEB telafi eğitimleri alması da sağlanıyor.

Çekmeköy Kaymakamı Adem Arslan "Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, Roman vatandaşlarımıza yönelik ikinci eylem planı çerçevesinde Çekmeköy Kaymakamlığı, Sağlık Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Halk Eğitim Müdürlüğümüz ve diğer kurum kuruluşlarımızla hatta belediyemizle beraber Nişantepe Mahallemizde kurslar açtık. Bu kurslarımız İŞKUR destekli meslek eğitim okuma- yazma kursumuz. Buraya gelen vatandaşlarımıza sosyal ve psikolojik anlamda danışmanlık hizmeti verecek sağlık ekiplerimiz bulunmakta. Ayrıca kursa gelmek isteyip de engelli olabilecek vatandaşlarımız için de iki dört yaş arası ve dört altı yaş arası kurslarımız mevcut. Bunları Nişantepe'de açtık ve otuz bir kadın kardeşimize de hem okuma-yazma kursu hem de meslek edindirme kursu verdik. Başka kurslara da talepleri oldu. Onların kurslarını açtık ve başarıyla yürütüyoruz. Kadınlarımızın çocuklarını da oyun sınıflarında oyunla meşgul ediyoruz ve okula da hazırlıyoruz. Aynı mahallemizde İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüz aracılığıyla da çocuklarımızın talepleri doğrultusunda basket, voleybol ve tenis kursları açtık. Bu kurslarımız da başarılı bir şekilde yürüyor ve buradaki vatandaşlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Çok ilgi gösterdiler. Ekiplerimiz ev ev dolaştı ne yapmak istediğimizi, niçin kurs açmak istediğimizi ailelerimize anlattı ve onları ikna ettik. Onlar da sağ olsunlar ilgi gösterdiler. Gördüğünüz gibi kurslarımıza devam ediyorlar. Çok yararlı bir kurs oldu. İnşallah iki ay devam edecek. Ondan sonra yine talepleri doğrultusunda diğer kurslarımızı yine bu bölgemizde açacağız. Bunun dışında yine Roman vatandaşlarımıza yönelik eylem planı çerçevesinde Ömerli Mahallemizde de SODEM merkezi oluşturuyoruz. Sosyal destek merkezi, çalışmasını Pazartesi'den itibaren başlatacağız. Şu anda orada da ailelerimizi dolaşarak yapmak istediklerimizi anlatıyoruz. Onların taleplerini alıyoruz. İnşallah orada da elliye, altmışa yakın talep var. Yine okuma yazma kurslarımız ve meslek edindirme kurslarımızı orada da yürüteceğiz. Bu şekilde vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışıyor ve bu projemiz çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz. Projemizin adı da kadınlara yönelik olduğu için Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar koyduk. Bu anlamda da projeyi destekleyen, yapan, yürüten arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim" dedi.

Çekmeköy'de yürütülen Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar projesi devam ediyor
Çekmeköy'de yürütülen Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar projesi devam ediyor
Çekmeköy'de yürütülen Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar projesi devam ediyor
Çekmeköy'de yürütülen Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar projesi devam ediyor

milli eğitim bakanlığı, Halk Eğitim Merkezi, Hisarcık, Çekmeköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'de yürütülen 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar' projesi devam ediyor - Son Dakika


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