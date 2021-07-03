Son dakika haberleri! Çekmeköy'de zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kazada yaralanan B.T, M.T, Y.D., G.D ile M.D'ye sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Birinin çocuk yaşta olduğu öğrenilen 5 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kaza çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde, Şile istikametine giden 4 araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaptı.

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