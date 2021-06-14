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Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü - Son Dakika

Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü

14.06.2021 17:30
Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü, System.String[]

Çekmeköy'de plastik deposu ve imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Çekmeköy'de plastik deposu ve imalathanede çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi Emel Sokak'ta bulunan 3 bin metrekare kapalı alana sahip plastik deposu ve imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İmalathanenin bahçesinde bulunan başka binalara da sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, depo ve imalathanede büyük çaplı hasar oluştu.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'deki depo yangını söndürüldü - Son Dakika


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