Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada - Son Dakika
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Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada

02.06.2022 12:07
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada

ÇEKMEKÖY'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı.

ÇEKMEKÖY'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi yaralandı. Kazalar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çekmeköy, Merkez Mahallesi'nde meydana gelen ilk kazada cadde üzerinde ilerleyen, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma daha sonra kaldırımdaki elektrik direğine vurarak taklalar attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çatalçeşme Mahallesi'nde meydana gelen bir başka kazada motokurye, otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kurye düştü. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 2 yaralının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kazalar güvenlik kameralarına yansıdı.


Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
Çekmeköy'deki iki ayrı kaza kamerada
YORUMLAR
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ORDU'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI KAMERADA ORDU'DA 6 KİŞİNİN YARALANDIĞI TRAFİK KAZASI KAMERADA Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada Motosikletten düşüp beyin kanaması geçirdi...Kaza anı kamerada
Kaynak: DHA

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