Çekmeköy'de bir kuyumcu dükkanına giren silahlı ve maskeli şüphelinin, 45 bin lira değerindeki altını alarak kaçmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Şahinbey Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren kişinin, kuyumcuyu silahla tehdit edip, altınları aldıktan sonra kaçtığı görülüyor.
Kaçan şüphelinin yakalanması için emniyetin çalışması devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika