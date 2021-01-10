Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

10.01.2021 08:52
Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

ÇEKMEKÖY'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden şüphelinin yaptığı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇEKMEKÖY'de müşteri gibi girdiği kuyumcuda çalışana silah doğrultup 45 bin lira değerindeki altını gasp eden şüphelinin yaptığı soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen Cuma Çamlık Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, müşteri gibi kuyumcu dükkanına giren bir kişi, bir anda tabancasını çıkarttı. Tabancayı çalışana doğrultan soyguncu, elindeki siyah çantayı uzatarak altınları istedi. Kuyumcu çalışanı altınları çantaya doldurdu. Bir kaç dakika süren soygunun ardından şüpheli, 45 bin lira değerindeki altınla kaçarak kayıplara karıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, eşkalini belirlendiği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI KAMERAYA YANSIDIGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, soyguncu silahını kuyumcuya doğru tutuyor. Panikleyen kuyumcu ziynet eşyaları ve paraları soyguncunun getirdiği çantayı doldurduğu görülüyor. Soyguncu daha sonra çantayı alıp kaçıyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Çekmeköy'deki kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında - Son Dakika

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