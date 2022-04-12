Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında

12.04.2022 23:14

Çekmeköy'de iki aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Çekmeköy'de iki aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Taşdelen Mahallesinde, Demokrasi Caddesi ile Çağdaş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FE 3905 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yan yattı. Araçlardakiler çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Kazada kimsenin yara olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan maddi hasarlı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında
Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında
Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Çekmeköy'deki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı Son dakika haberi: Çekmeköy'deki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI 2 YARALI

Demokrasi, Otomobil, Taşdelen, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
23:02 Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!
23:01 Dükkanın önüne sandalye koyup "Erkek olan gelsin" demişti! Mahalleliyi tehdit eden Suriyeli gözaltına alındı
22:55 Volodimir Zelenski, "Putin'in Ukrayna'daki gözünü" yakalandığı fotoğrafı paylaştı! Rusya'dan açıklama geldi
22:44 Basın toplantısındaki manzara Hagi'yi çıldırttı!
22:42 Polisten HDP'li milletvekiline tepki: Bana şerefsiz diyemezsiniz
22:25 Ulaşım zammıyla ilgili İBB'den yeni açıklama: Maliyetlerimiz artıyor
22:19 Ukrayna'daki çocuklar için Galatasaray, Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaşacak!
21:50 Ronaldo'nun skandal hareketi sonrası yaptığı davet reddedildi!
21:20 12 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 25 kişi vefat etti, 6 bin 635 yeni vaka tespit edildi
20:45 Dünya, Mert Hakan Yandaş'ın derbideki hareketiyle dalga geçiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 23:24:46. #1.13#
SON DAKİKA: Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement