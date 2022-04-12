Çekmeköy'deki maddi hasarlı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Çekmeköy'de iki aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Alınan bilgilere göre, Taşdelen Mahallesinde, Demokrasi Caddesi ile Çağdaş Caddesi'nde sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 FE 3905 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç çarpmanın etkisiyle yan yattı. Araçlardakiler çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Kazada kimsenin yara olmadığı öğrenildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan maddi hasarlı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.