Son Dakika › Güncel › Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı
6 saat önce
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Askeri bölgede bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi