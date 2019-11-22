Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı
Son Dakika Güncel Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Çekmeköy'de askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Askeri bölgede bulunan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çekmeköy, Ümraniye, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İstanbul'da askeri bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 19:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekmeköy'deki orman yangını kontrol altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]