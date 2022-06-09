Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler - Son Dakika
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Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler

09.06.2022 11:39

Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler Çekmeköy'deki bir alanda semt pazarı için çalışmaların başlamasının ardından "parkın yapılaşmaya açılması" iddialarıyla başlayan eylemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kestiği...

Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler

İSTANBUL - Çekmeköy'deki bir alanda semt pazarı için çalışmaların başlamasının ardından "parkın yapılaşmaya açılması" iddialarıyla başlayan eylemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kestiği ağaçlar görmezden gelinerek ilçe belediyesine karşı asılsız iddialar ortaya atıldı.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ve imar planlarında belediye hizmet alanı diye geçen bölgede başlayan çalışmalar sonrası bir grup; "park yapılaşmaya açılıyor" iddiasıyla eylem başlattı. Çekmeköy Belediyesi yaptığı açıklamada iddialara cevap verdi. Eylemlere CHP İstanbul il Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

İBB'nin kestiği ağaçlar görmezden gelindi

Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan ve çalışmaların başladığı alanda toplanan eylemciler zorla içeri girip çalışmaları durdurmak istedi. Eylemcilere destek için Canan Kaftancıoğlu da bir açıklama yaptı. Doğa ve yeşilin korunması konusunda çağrılarda bulunan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler yaklaşık 1 hafta önce İBB'nin aynı parkta kestiği ağaçlar için tek kelime söylemedi. Sosyal medyadan vatandaşların, ağaç kesimi ile ilgili Çekmeköy Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na attıkları twitler gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ağaçların kesilmesine isyan eden vatandaşın twitlerinden sonra İBB çalışanlarının parktaki ağaçları katlettiği anlar parktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İBB çalışanlarının araçlarıyla parka yanaştığı ve parkın içine girip bir süre ağaçları kestiği ardından ağaçları sürükleyerek araçlarına bindirdikleri görülüyor.

İddialar asılsız

Çekmeköy Belediyesi yaptığı açıklamada bölgenin Çekmeköy'ün en büyük parkı iddiasının, gerçeği yansıtmadığını aslında bu bölgenin bir dinlenme alanı statüsünde olduğu ve buranın ilçenin en büyük parkı olmadığını tüm ilçe sakinlerinin bildiği vurgulandı. Deprem toplanma alanının yok edildiği gibi iddialarında doğru olmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu alanın tamamında bir çalışma yapılmayacağı, betonarme bir çalışma yapılmadan etrafı açık peyzaj çalışması yapılmış haliyle deprem toplanma alanı olarak da kullanılmaya devam edileceği vurgulandı. Ayrıca bölgenin imar planlarında belediye hizmet alanı olduğu da belirtildi.

Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler
Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler
Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler
Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler

YORUMLAR
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'Çekmeköy'de park yapılaşmaya açılıyor' iddialarına ilişkin Çekmeköy Belediyesinden açıklama 'Çekmeköy'de park yapılaşmaya açılıyor' iddialarına ilişkin Çekmeköy Belediyesinden açıklama Kestiği ağacın altında mahsur kaldı Kestiği ağacın altında mahsur kaldı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy'deki 'Park yapılaşmaya açılıyor' diye eylem yaptılar, İBB'nin kestiği ağaçları görmezden geldiler - Son Dakika

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