ÇEKMEKÖY'E DOLU VE YAĞMUR YAĞDI; DERE TAŞTI EVLERİ SU BASTI - Son Dakika

ÇEKMEKÖY'de gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu, dere taştı ev ve iş yerlerini su bastı.

Çekmeköy'de öğle saatlerinde dolu ve yağmur etkisini arttırdı. Bazı kanalizasyon giderleri taştı. Yağan yağmur suları ve kanalizasyon giderlerindeki atık sular nedeniyle dere taştı. Çevredeki ev ve iş yerlerini su bastı. Taşdelen Soğukpınar Mahallesi'nde oturan ve evini su basan Günay Akyüz'ün evindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Akyüz'ün yakınları ve Çekmeköy Belediyesi ekipleri evden suyu tahliye etmek için çalışmaya başladı.

BÜTÜN EŞYALARIM KULLANILAMAZ HALE GELDİ, BU EVİ ÜÇÜNCÜ KEZ SU BASTI

56 yaşındaki Günay Akyüz Bütün eşyalarım gitti, bu evi üçüncü kez su basıyor dedi. Akyüz, Dereden oldu dereden. Benim eşim yok, kimsem yok. Eşyaların hepsi gitti. Eltimin evine kaçtım. Eşim öleli iki sene oldu, kimsem yok. Sürekli bu evi su basıyor. Bu üçüncü kez basışı dedi. Günay Akyüz'ün akrabası Ayfer Akyüz de 1 saatten az yağış oldu. 1 saat yağmadan her tarafı su bastı. İçerisi su. Eltim korkusundan yukarı çıktı diye konuştu.