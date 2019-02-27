Çekmeköy Kışlası'nda Darbe Girişimi Davasında Karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir sanığın 6 yıl 3 ay, bir sanığın da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Çekmeköy Kışlası'ndaki eylemlere ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bir sanığın 6 yıl 3 ay, bir sanığın da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen (teğmen) tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammed Yalçın Güzeltaş ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada Cumhurbaşkanlığı avukatı Ali Büyüközdemir de hazır bulundu.



Duruşmada esas hakkındaki mütalaada "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen sanıklar Tavşanoğlu ve Güzeltaş savunma yaptı.



Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar ve avukatları beraat talebinde bulundu.



Müzakerenin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Haşmet Tavşanoğlu'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığa verilen ceza ve tutuklulukta kaldığı süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti Tavşanoğlu'nun tahliyesine hükmetti.



Tutuklu sanık Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devam etmesini kararlaştırdı.



Sanıklara isnat edilen "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya TBMM'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarının sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanıkların bu suçlardan beraatine karar verildi.



Tutuksuz sanık Ali Çobanoğlu'nun isnat edilen tüm suçlardan beraatine karar verildi.



Mütalaadan



Mütalaada, tutuklu sanıklar Haşmet Tavşanoğlu ve Muhammet Yalçın Güzeltaş'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan da 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Komutanı konumunda olan diğer sanık Haşmet Tavşanoğlu tarafından nöbeti değiştirilen diğer sanık Ali Çobanoğlu'nun herhangi bir eyleme karışmadığı gibi hakkında silahlı terör örgütü bünyesinde herhangi bir delil bulunmadığı da vurgulanan mütalaada, diğer 2 sanıkla birlikte örgütsel birliktelik ve hareket halinde bulunmadığı tespit edilen bu sanığın aynı suçlardan beraatine karar verilmesi istenmişti.

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