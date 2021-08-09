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ÇEKMEKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika

ÇEKMEKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ

09.08.2021 14:39
ÇEKMEKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, System.String[]

KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

KUZEY Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde lastiği patlayan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Hüseyinli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edirne istikametine ilerleyen Erdoğan Şişeci yönetimindeki 41 UE 730 plakalı TIR, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada TIR'ın sürücüsü Erdoğan Şişeci hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolun trafiği bir süre kontrollü bir şekilde sağlandı. Olayın ardından jandarma ekipleri, kaza mahallinde çevre güvenliği olarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından sürücü Erdoğan Şişeci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, TIR ise çekici yardımı ile kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: ÇEKMEKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA LASTİĞİ PATLAYAN TIR BARİYERLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ - Son Dakika
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