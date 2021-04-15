Çekmeköy ormanında kayıp bir kişi için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Çekmeköy ormanında kayıp bir kişi için arama çalışması başlatıldı

Çekmeköy'de, kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Çekmeköy'de, kendisinden haber alınamayan bir kişinin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de yaşayan Ö.K. önceki akşam eşiyle tartıştıktan sonra evden çıktı ve ailesine, hayatına son vereceğine ilişkin mesaj attı. Durumun polise bildirilmesi üzerine Ö.K'nin telefonunun en son Çekmeköy'deki ormanlık alanda sinyal verdiği tespit edildi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) koordinesinde başlatılan çalışmaya AKUT, Çekmeköy Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) ve İHH Arama Kurtarma ekipleri de katıldı. Ormanlık alandaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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