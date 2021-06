Çekmeköy Ormanları "İstanbul Ultra Trail" yarışlarına ev sahipliği yaptı

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde Taşdelen Mesire Alanı'nda düzenlenen "İstanbul Ultra Trail" yarışlarında genç yaşlı yüzlerce sporcu yarıştı. Parkurdan çıkarak yolunu kaybedenlerin ve parkuru yarıda bırakanların da rastlandığı yarışmada bitiş çizgisine ulaşmayı başarabilenlere madalya verildi.

Yarışmacılar, dik yokuşların hakim olduğu parkurda yarış anında ve öncesinde etkili olan yağmurun oluşturduğu yoğun çamur tabakasına karşıda mücadele ettiler. 100 km-60 km-30 km ve 15 km olmak üzere 4 farklı kategori yer aldığı yarışlarda mücadele görülmeye değerdi.

Çekmeköy Belediyesi destekleri ile Uzunetap tarafından bu sene 2. kez düzenlenen İstanbul'un ilk 100 km koşu yarışı "İstanbul Ultra Trail", ulusal ve uluslararası yüzlerce sporseverin katılımı ile 19 Haziran'da, İstanbul Kuzey Ormanları'nda gerçekleştirildi.

Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğini üstlendiği koşuda Taşdelen Ormanı'ndan start alan olan koşucular, orman patikaları arasından Polonezköy ve Riva'ya ulaşarak Kuzey ormanlarının yeşil doğası ve Karadeniz'in masmavi suları eşliğinde eşsiz bir deneyim yaşadı.

"Parkur inanılmaz zordu."

Düzenlenen koşuda 30 kilometrede kadınlar kategorsinde birinci olan Merve İşler, "Öncelikle parkur inanılmaz zordu. Dönüşte çok güzeldi her şey ama son 15'te tek başımaydım. Çamurların içinde çok susuz kaldım. Şu an tek hissettiğim susuzluk. Rakibimle peş peşe geldik. Pes etmeyi düşündüğüm çok an oldu. Ama ekibim aklımdaydı, onları düşünerek geldim. Bu benim ilk ultra yarışım ve birinci oldum. Hem bunun şaşkınlığı var hem şu an çok tatlı bir yorgunluk var. Hem de çok mutluyum" diye konuştu.

"Herkesin emeğine sağlık"

Koşuda 15 kilometrede erkekler kategorisinde birinci olan Mustafa Araç ise koşu hakkında, "Güzel bir yağmur altında koştuk. Oldukça keyifliydi. Yağmurda ıslandık. Zaten işin keyifli olan kısmı o. Her gün zaten antrenmanımız oluyor. Buraya gelip farklı bir etkinliğe katılmış olduk. Organizasyon çok güzel. Herkesin emeğine sağlık" diye konuştu. - İSTANBUL