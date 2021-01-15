Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. TBM kazıya başladı - Son Dakika

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. TBM kazıya başladı

15.01.2021 15:19
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. TBM kazıya başladı, System.String[]

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. tünel açma makinesinin (TBM) kazıya başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Sancaktepe'deki şantiye alanında düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin, saatte tek yönde 60 bin yolcu taşıyacak 10,9 kilometre ve 8 istasyondan oluşan hattı kısımlara ayırdıklarını ve ikinci kısım çalışmalarına da yakın zamanda başlayacaklarını söyledi.

Birinci kısmın Çekmeköy'den Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan, 3,9 kilometre ve 3 istasyondan oluştuğunu bildiren Alpkökin, TBM'nin ilerleyen aylarda Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne ulaşmasını beklediklerini belirtti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da projenin Sancaktepe Şehir Hastanesi'ne kadar olan kısmını 2023 başında bitireceklerini, kalan etabı ise 2024 başında tamamlayacaklarını ifade etti.

İmamoğlu, ayrıca İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı-Halkalı arasında yapmayı düşündükleri "Hızray"ı ve İncirli-Beylikdüzü Metro Hattı'nı 2021 yılı içerisinde ihaleye hazır hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tören, protokol üyelerinin butonlara basarak TBM'nin kazısını başlatmasıyla sona erdi.

Toplu ulaşımda HES kodu uygulaması

Kazı alanını inceleyen İmamoğlu, basın mensuplarına bugün başlayan toplu ulaşımdaki HES kodu uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

İmamoğlu, uygulamaya katılımın istedikleri oranda olmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı da aslında dışarı çıkmıyor. Toplu taşıma normal zamanların yüzde 50'si seviyesinde. Bir gerçekliğin daha altını çizelim ki, yoğun bir şekilde özel araç tercihi var." dedi.

"Hastane-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı?"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise Twitterdan yaptığı paylaşımlarda hattın Hastane-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan bölümünün devre dışı bırakıldığını belirtti.

Metro hattının iş bitirme süresinin 34 ay olarak belirlendiğini bildiren Döğücü, şunları kaydetti:

"Yeniden Başlama Töreni olarak gerçekleştirilen ilk programdan bu yana 14 ay geçti. Sözde 8 adet TBM çalıştırılacak projede 4 adet TBM 2019'dan beri bekletildi. Bir türlü sağlanamayan gerekli ilerlemeyi kamufle etmek için '2. Başlama Töreni' adıyla bir algı süreci yönetiliyor. Tamamlandığında tek yönde saatte 35 bin insanımıza ulaşım imkanı sağlayacak ve bölge insanımızın sabırsızlıkla beklediği Hastane-Sarıgazi-Taşdelen-Yenidoğan aksı plan dışı bırakıldı mı? Bırakıldıysa neden?"

Tüketici Başvuru Merkezi Derneği, Sancaktepe, Yenidoğan, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda 2. TBM kazıya başladı - Son Dakika


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