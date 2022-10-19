Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1. Etap Ray Kaynatma Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1. Etap Ray Kaynatma Töreni gerçekleştirildi

19.10.2022 13:22

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu 1. Etap Ray Kaynatma Töreni İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu 1. Etap Ray Kaynatma Töreni İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynatma töreninde konuşan İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

İmamoğlu, 2023'te Sancaktepe bölgesini Çekmeköy'e bağlamak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hattı yüzde 3-4 seviyelerinde devraldık. Bir kısım şantiye kurulumları, bazı şaft çalışmaları ve bir kısım tünel çalışmaları vardı. Hatta bunlar, ne yazık ki durdurulmuştu. Şunu da ifade edelim; Burada bir avans ödemesi olmamasına rağmen yola çıkılmış bir hattı burası. İyi niyetle yola çıkılmıştı. Ama tabii geldiğimizde işin durmuş olduğunu ve bir kaynağının olmadığını tespit ettik ve hızlıca 'Burada çalışmaları nasıl başlatırız?' diye yola çıktık. Deutsche Bank'tan elde ettiğimiz bir kredi imkanıyla beraber, sonrasında bir bono tahvil ihracıyla beraber, önümüzü açtık. Şu an gelinen seviye muhteşem. Çünkü ortada 2,5 yılı biraz aşan bir emek süreci var. ve bu emek sürecinde yüzde 65'lik seviyeye geldiğimiz ilk bölüm var. Bu ilk bölümle ilgili hedefimiz, 2023'ün Ağustos- Eylül'ü gibi Sancaktepe bölgesini inşallah Çekmeköy'e bağlamak istiyoruz. Tabii hemen 2024'te de son çeyreğine belki kalmadan, Sultanbeyli'yi de bu hatta bağlayacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz."

İmamoğlu, sonrasında işçilerin ve davetlilerin de katılımıyla ray kaynatma işlemini gerçekleştirdi.

Metro hattı

İstanbul'un Anadolu yakasındaki karayolu trafiğini rahatlatması beklenen ve iki yaka arasındaki araç geçişlerini düşüreceği öngörülen hat, 8 istasyondan oluşacak.

10,9 kilometrelik hattaki yolculuk süresi 16 dakika olacak. Saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak olan hat, Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinden geçecek. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan yeni hat hizmete açıldığında, hazır durumdaki Marmaray ve metrobüs hatları, uygulama projeleri tamamlanan Sultanbeyli- Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir Metro hatları ile yapım aşamasındaki Hastane-Taşdelen-Yenidoğan Metro Hattı, Dudullu-Bostancı Metro Hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı ile entegre olacak.

Kaynak: AA
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Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1. Etap Ray Kaynatma Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metrosu'nun 1. Etap Ray Kaynatma Töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
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