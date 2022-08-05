ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ -1 - Son Dakika
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ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ -1

05.08.2022 10:53

ÇEKMEKÖY Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ÇEKMEKÖY Şile Otoyolu'nda moloz yüklü hafriyat kamyonu Şile istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada şoför yaralanırken, kamyonda bununan molozlar yola saçılarak Çekmeköy istikametini trafiğe kapattı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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-hafriyat kamyonundan görüntü-Yola dökülen molozlar-Ambulansın gelişi-Polisin inceleme yapması

-Genel ve detay görüntüler


YORUMLAR
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Çekmeköy'de moloz yüklü hafriyat kamyonunun devrildi Çekmeköy'de moloz yüklü hafriyat kamyonunun devrildi
Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Şile, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ -1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ -1 - Son Dakika
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