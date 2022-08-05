Çekmeköy'deki hafriyat kamyonu kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'deki hafriyat kamyonu kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

05.08.2022 19:27
Çekmeköy'deki hafriyat kamyonu kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Çekmeköy-Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun bariyerlere çarparak devrildiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Çekmeköy- Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat yüklü kamyonun bariyerlere çarparak devrildiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Çekmeköy-Şile Otoyolu Şile istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Öztürk yönetimindeki 58 ABU 709 plakalı hafriyat kamyonu, Taşdelen Tüneli çıkışında kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Ardından sürüklenerek devrilen aracın şoförü bulunduğu yerde sıkışırken, kamyonda bulunan moloz yığınları yola savruldu. Sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Şile Otoyolu'nda ilerleyen hafriyat yüklü kamyonun aniden orta bariyerlere savrulduğu ve bariyerlere çarparak devrildiği görüldü. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: KAZA ANI KAMERADA-2 ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ: KAZA ANI KAMERADA-2 Çekmeköy'de moloz yüklü hafriyat kamyonunun devrildi Çekmeköy'de moloz yüklü hafriyat kamyonunun devrildi
Kaynak: İHA

Şile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'deki hafriyat kamyonu kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 19:27:38. #1.11#
SON DAKİKA: Çekmeköy'deki hafriyat kamyonu kazasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement